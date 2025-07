Un départ inévitable ? Arsenal a reçu une offre pour Leandro Trossard

Alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat, Leandro Trossard pourrait bien quitter Arsenal cet été. Une offre aurait été émise en provenance de Turquie.

À un an de la fin de son contrat et à un an du Mondial, Leandro Trossard (30 ans) vit un été très important. L'attaquant belge reste assez important à Arsenal, où il a disputé 56 matchs toutes compétitions confondues la saison passée pour 10 buts et 10 passes décisives.

Mais Trossard vaut encore 22 millions d'euros selon Transfermarkt, et serait donc gratuit dans un an si Arsenal ne s'en sépare pas cet été. Les offres, on l'imagine, sont donc étudiées par la direction des Gunners.

Et d'après le Turkish Post, l'une d'elles pourrait émaner d'un géant turc : Fenerbahçe aurait en effet fait une offre pour Trossard, à hauteur de 15 millions d'euros. Moins que sa valeur sur papier, mais avec un an de contrat seulement, Arsenal pourrait bien considérer l'idée.

Reste à savoir si le joueur lui-même veut quitter Londres, où il pourra probablement encore compter sur du temps de jeu, à un an de la Coupe du Monde. La concurrence chez les Diables dans le secteur offensif est énorme ; Rudi Garcia a déjà assuré Trossard de sa confiance, mais du côté du public, on est moins convaincu.

On sait aussi que l'Arabie Saoudite a déjà considéré le nom de Leandro Trossard... mais aussi que le nouveau directeur sportif Andrea Berta pourrait proposer une prolongation de contrat au Belge, qui était en discussions jusqu'à un récent changement d'agent. Affaire à suivre !