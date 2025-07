"Certains se sont moqués de moi" : les coulisses du départ de Noah Sadiki de l'Union

Noah Sadiki s'apprête à relever un sacré défi en Premier League. Son transfert à Sunderland révèle un caractère toujours aussi ambitieux.

Après avoir été l'un des artisans majeurs du sacre de l'Union Saint-Gilloise, Noah Sadiki ne sera pas de ceux qui profiteront de la cerise sur le gâteau, la participation à la Ligue des Champions. Mais en rejoignant Sunderland, l'ancien espoir d'Anderlecht s'est assuré d'affiches hebdomadaires en Premier League.

"Même si certains ont essayé de me convaincre après la saison dernière avec l'argument de la Ligue des champions, ils n'ont pas réussi à me faire changer d'avis", explique-t-il au Nieuwsblad. "C'était clair pour moi que je partirais. Avant la saison, j'en avais déjà parlé à Chris O'Loughlin. Il m'a dit que je pourrais partir après la saison si je confirmais, ce que je crois avoir fait".

Un grand pas en avant grâce à l'Union

Sadiki était sûr de son choix et a été l'annoncer à ses coéquipiers à l'entraînement : "J'ai réitéré ma fierté d'avoir fait partie de cette équipe. Après, certains se sont moqués de moi à propos de mon choix pour Sunderland. Surtout Ross Sykes, qui est un supporter de Newcastle, le grand rival de Sunderland. Mais ils ont surtout dit que mon transfert était mérité".

Le jeune Bruxellois avait quitté Anderlecht pour moins d'un million d'euros. Avec les bonus, l'Union touchera jusqu'à vingt fois plus : "Le Noah Sadiki qui a quitté Anderlecht n'est plus le même que celui qui a quitté l'Union. Ce sont deux joueurs complètement différents. J'ai quitté Anderlecht avec un esprit de revanche et je voulais prouver que j'avais le niveau pour la D1A".

"Mon expérience là-bas m'a appris qu'il faut comprendre qu'on n'a rien sans rien et qu'en football, tout le monde peut vous décevoir. Maintenant, je pars par la grande porte, car je pense avoir tout prouvé et tout gagné en Belgique. J'ai hâte de voir ce que les premiers entraînements à Sunderland me réservent", conclut-il.