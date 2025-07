L'Union Saint-Gilloise au Lotto Park ou au Stade Roi Baudouin ? Il n'y a (presque) plus de doute

Sacrée championne, l'Union Saint-Gilloise jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Et sauf retournement de situation, cela devrait à nouveau être au Lotto Park.

Après son premier titre en 90 ans, place à la récompense ultime pour l'Union Saint-Gilloise : la phase de ligue de la Ligue des Champions. Même si, comme depuis sa remontée en D1A, l'USG ne pourra bien sûr toujours pas disputer ces matchs prestigieux dans son stade, au Parc Duden.

Le Stade Joseph Marien ne répond pas aux critères d'exigence de l'UEFA pour les matchs européens, et l'Union va donc une nouvelle fois devoir se délocaliser. Plusieurs options étaient sur la table : le Stade Roi Baudouin, Den Dreef et même, brièvement, la Planet Group Arena de La Gantoise.

Le Lotto Park de retour en Ligue des Champions ?

Mais bien vite, une option se détachait : le Lotto Park, stade du RSC Anderlecht où l'USG avait déjà disputé ses matchs européens en 2023. Un accord avec le Sporting était déjà présenté comme proche il y a presque un mois.

Le Stade Roi Baudouin a été très critiqué la saison passée pour l'état lamentable de sa pelouse et ses infrastructures indignes du plus haut niveau ; il n'a donc pas été considéré. Den Dreef risque d'être trop petit pour les plus grosses affiches, et est plus difficile d'accès pour les supporters.

Selon La Dernière Heure, c'est désormais tout proche : après l'accord avec le RSC Anderlecht, l'administration communale a également donné son aval. Il ne manque désormais plus que l'approbation des forces de l'ordre pour confirmer officiellement que l'Union Saint-Gilloise retournera au Lotto Park. Où la musique de la Champions League n'a plus retenti depuis 2017...