Mouscron s'est réveillé trop tard et voit la lanterne rouge se rapprocher dangereusement

Mouscron a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre, la faute à une première période indigne et à un manque d'efficacité en seconde. La lanterne rouge est désormais dangereusement proche.

"Bougez-vous ou cassez-vous" : voilà le discours tenu par quelques supporters de l'Excel Mouscron, excédés, venus s'assembler devant le Canonnier avant ce match "de la peur" face au Cercle de Bruges. Car les Hurlus ont beau compter trois points de plus que la lanterne rouge brugeoise, ce sont bien eux qui abordent ce match aux abois après avoir pris deux roustes contre Courtrai et Gand, tandis que les Groen & Zwart semblent assimiler la "patte" Vanderhaeghe et mériteraient de rester sur un 6/6.

Et de fait, si un spectateur peu au fait de notre D1A ne serait pas surpris de découvrir que ce match est ce qu'on appelle un match "à 6 points" dans le jargon, tant les deux équipes paraissent frileuses, il ne se douterait pas que ce sont les visiteurs qui sont actuellement derniers au classement. L'envie est absente côté mouscronnois, et il suffira d'un bref fait de match (une échauffourrée dans le rectangle) pour sortir l'Excel de son organisation et pour que le Cercle en profite sur corner. Iké Ugbo suit un ballon ayant heurté la latte et que tout le monde regarde sans réagir (13e, 0-1).

La réaction est inexistante chez les hommes de Simao, dépassés au milieu et incapables de prendre le meilleur sur une défense dont l'axe vaut, rappelons-le, près de 20 millions d'euros (et Pavlovic, déjà énorme contre Anderlecht, confirme valoir son pesant de points). En l'absence de toute inspiration du duo Bakic-Hocko ou de Xadas, décentré mais invisible sur son flanc, Mouscron n'inquiète jamais Didillon ; Koffi est même battu une seconde fois par Ugbo, mais sauvé par son poteau, après une passe-laser de Dino Hotic (30e). L'Excel sera une seconde fois chanceux, quand une semelle suspecte de Tabekou sur Bates n'alerte pas le VAR juste avant la pause.

Réveil timide

Probablement secoués par leur staff, dont on connaît le tempérament, les Hurlus remontent sur la pelouse avec des intentions un peu plus positives - ou au moins avec des intentions, tout court - et après une double occasion brugeoise que capte Hervé Koffi, c'est enfin une première intervention de Thomas Didillon. Et quelle intervention : l'ancien anderlechtois sort un réflexe fulgurant devant Da Costa (49e).

Mais Mouscron a beau tenter d'imprimer du rythme à la rencontre, une fois passée cette occasion 4 étoiles, l'orage est passé pour le Cercle, qui remet le nez à la fenêtre et se procure notamment un excellent coup-franc sur lequel s'emploie Hervé Koffi (68e). Il faudra attendre le dernier quart d'heure et l'entrée de "Bison" Gnohere pour voir à nouveau Didillon s'employer sur une tête du solide attaquant (78e) ; enfin, on sent ce sentiment d'urgence traverser les pensionnaires du Canonnier, qui entendent peut-être, depuis l'extérieur du stade, leurs supporters furieux les invectiver et multiplier les chants.

La dernière place se rapproche

Ils seront cependant déçus, car l'Excel a laissé passer sa chance : les hommes d'Yves Vanderhaeghe, très vocal sur sa touche, reprennent progressivement le contrôle du match tandis que les entrants hennuyers ne parviennent pas à garder le contrôle du match. Jusqu'à l'estocade signée Kevin Denkey, qui ponctue parfaitement un contre bien amené (0-2, 88e) et tue le match. Christophe Lepoint, l'un des seuls à s'être battu du début à la fin du match, plantera pourtant le but de l'espoir dans les arrêts de jeu (90e +1, 1-2), mais c'est trop tard : Mouscron n'a eu que trop peu le contrôle du match, et voit le Cercle revenir à sa hauteur. En cas de victoire de Waasland-Beveren plus tard ce soir, les Hurlus seront à nouveau lanterne rouge ...