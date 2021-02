🎥 Le dernier déplacement, inoubliable, de Kevin De Bruyne à Arsenal

Kevin De Bruyne retourne, ce dimanche, Ă Arsenal. Dans un stade qui lui avait diablement souri l'an dernier.

Élu meilleur joueur de la saison en Premier League, Kevin De Bruyne avait sans aucun doute livré l'un de ses meilleurs matchs sur la pelouse d'Arsenal, où il sera de retour dimanche après-midi.

C'était le 15 décembre 2019, le Diable Rouge avait inscrit un superbe doublé et offert un but à Raheem Sterling. Et même si cet assist ne lui avait pourtant pas été accordé par la Premier League, ça reste l'un des grands souvenirs de la saison 2019-2020 de Kevin De Bruyne, qui tentera de s'en inspirer dimanche soir.