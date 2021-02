🎥 Manchester City et Kevin De Bruyne prolongent leur incroyable série!

Pas aussi flamboyants qu'à l'habitude, mais toujours aussi intransigeants, les Sky Blues poursuivent leur marche impériale vers le titre de champion d'Angleterre.

Le temps où Manchester City végétait dans le ventre mou du classement de Premier League semble bien loin et les Sky Blues ont tenu à en apporter une nouvelle preuve, dimanche soir, à l'occasion du choc du week-end contre Arsenal.

Pourtant, Manchester City n'a inscrit qu'un seul but sur la pelouse de l'Emirates Stadium, dimanche soir. Après... une minute de jeu, Raheem Sterling profitait d'un excellent service de Riyad Mahrez pour ouvrir la marque et les Gunners ne se s'en sont jamais relevés.

Et de 18!

Manchester City a d'ailleurs continué à dominer la rencontre et Kevin De Bruyne, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, passait même tout près du 0-2, d'un joli lob qui échouait à quelques centimètres du but de Bernd Leno. Le Diable Rouge quittera finalement la pelouse à l'heure de jeu et Manchester City se contentera de ce petit avantage.

18e victoire consécutive pour les Sky Blues qui conservent dix points sur leur dauphin, Leicester City, et treize sur Manchester United qui affronte Newcastle ce soir.