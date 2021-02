West Ham enfonce Tottenham et postule pour l'Europe

Les Spurs ont par deux fois loupé leurs débuts de période, ils l'ont payé très cher.

Tottenham n'est pas dans un pic de forme et l'équipe l'a encore démontré ce dimanche lors du derby de Londres, dans le stade Olympique où évolue West Ham.

Les Hammers ont très bien débuté la rencontre en marquant dès la 5ème minute par Michail Antonio. Les hommes de José Mourinho vont alors tout essayer pour revenir au score avec une grosse possession de balle et beaucoup de tirs au but.

Mais dès le retour des vestiaires, c'est la douche froide: Lindgard marque directement (47', 2-0) et cela se complique dès lors très fort pour Tottenham. Lucas Moura, sur une offrande de Bale, réduit la marque et malgré une pression intense des visiteurs, qui touchent par deux fois le cadre, le score ne bouge plus.

Au classement, West Ham s'installe à la quatrième place au classement devant Chelsea. Pour Tottenham, qui a rêvé du titre en début de saison, c'est la soupe à la grimace: une neuvième place au classement et des ambitions qui sont désormais revues à la baisse après ce 3 sur 18.