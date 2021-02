Le calendrier du maintien : Mouscron a du lourd au programme

Trois équipes semblent se disputer la lanterne rouge et la place de barragiste, même si Saint-Trond ou même Eupen ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers. Mouscron, de son côté, a un calendrier compliqué.

Avec six matchs encore au programme, on peut le dire : la phase classique du championnat arrive dans ce qu'on appelle le sprint final, et si la lutte pour le top 4 mêle plus de la moitié du championnat, celle pour le maintien en D1A devrait a priori concerner trois équipes - le Cercle de Bruges, l'Excel Mouscron et Waasland-Beveren. Saint-Trond, 5 points au-dessus de la ligne de flottaison, ne doit pas relâcher son attention, mais peut rapidement faire un grand pas face à Eupen le week-end prochain (et mettre Eupen dans une situation crispante).

Le calendrier des trois menacés

Waasland-Beveren peut déjà prendre un coup sur la tête ... et libérer le Cercle

La lanterne rouge ne dispose pas, sur papier, du calendrier le plus compliqué du lot : aucune équipe du fameux "G5", pas même de Sporting Charleroi ou d'Antwerp au programme pour Waasland-Beveren. Mais cette incroyable saison 2020-2021 ne permet pas vraiment d'en tirer la moindre conclusion, même si la réception de Saint-Trond et Courtrai, peu concernés par le classement, peut jouer en faveur des Waeslandiens.

© photonews

Problème : dès le week-end prochain, Waasland-Beveren se déplace au Cercle de Bruges dans un match qu'on peut sans contrefaire le terme qualifier de "match de la peur". Une victoire des Groen & Zwart, en grande forme, et l'écart sera déjà très difficile à résorber.

27/02 : Cercle de Bruges - Waasland-Beveren

06/03 : Waasland-Beveren - Beerschot

20/03 : Waasland-Beveren - STVV

03/04 : KV Ostende - Waasland-Beveren

09/04 : Waasland-Beveren - KV Courtrai

16/04 : OHL - Waasland-Beveren

Mouscron doit absolument prendre des points rapidement

Le pire calendrier des candidats à la relégation est certainement celui de l'Excel Mouscron. "On sait que les équipes du top nous réussissent", relativisaient les joueurs après la défaite contre le Cercle, ce qui n'est pas faux, mais reste hasardeux : affronter le Standard, Charleroi (away), l'Antwerp et Bruges (away), soit 4 équipes du top ou candidats au top sur les 5 derniers matchs, est loin d'être idéal.

Si Mouscron est au moins sûr de voir un de ses deux concurrents perdre des points le week-end prochain, ce sera en pure perte si les Hurlus ne vont pas prendre quelque chose sur le terrain du Beerschot. S'enchaînent ensuite deux matchs difficiles à domicile contre le Standard et Ostende. Il faudra rapidement prendre des points ...

28/02 : Beerschot - Excel Mouscron

07/03 : Excel Mouscron - Standard de Liège

20/03 : Excel Mouscron - KV Ostende

04/04 : Sporting Charleroi - Excel Mouscron

09/04 : Excel Mouscron - Antwerp

17/04 : FC Bruges - Excel Mouscron

Le Cercle de Bruges va devoir confirmer sa bonne forme

En termes de dynamique, le Cercle est certainement l'équipe en danger la plus en forme et reçoit un concurrent direct au maintien au meilleur moment possible. Il faudra cependant en profiter pour s'offrir une bouffée d'air frais, car le programme est chargé : en plus de déplacements très difficiles à Genk et La Gantoise, les Groen & Zwart disputent un match de Croky Cup face à Anderlecht qui arrive peut-être au pire moment.

La fin de saison est assez comparable à celle de Waasland-Beveren, avec des rencontres face au Beerschot, OHL et Ostende ; tout peut arriver et l'existence, cette saison, d'une place de 17e synonyme de barrages toujours stressants rend le tout très imprévisible ...

27/02 : Cercle de Bruges - Waasland-Beveren

(03/03 : RSC Anderlecht - Cercle de Bruges, Croky Cup)

07/03 : Racing Genk - Cercle de Bruges

21/03 : La Gantoise - Cercle de Bruges

04/04 : Cercle de Bruges - Beerschot

09/04 : Cercle de Bruges - OHL

16/04 : KV Ostende - Cercle de Bruges