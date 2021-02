Cascade de blessés au Real Madrid, Zidane ne comprend pas

Avant la rencontre de huitième de finale aller de la Ligue des champions face à l'Atalanta, le T1 du Real Madrid sait que c'est une partie de son avenir qu'il remet sur la table ce mercredi soir.

Zinedine Zidane doit encore faire face à son destin ce mercredi soir en Ligue des champions face à l'Atalanta. De plus, le technicien français a pointé du doigt le trop grand nombre de blessés. Pour cette joute européenne, le Real Madrid va devoir se passer des services de Benzema, Ramos, Carvajal, Hazard, Rodrygo, Valverde, Militao, Odriozola et Marcelo. Le coach de la Casa Blanca a dû prendre avec lui de nombreux jeunes joueurs de la Cantera en Italie.

"Il n'y a pas d'explication rationnelle pour comprendre toutes ces blessures. Nous sommes tous navrés d'avoir autant de joueurs blessés. C'est vrai qu'il y en a trop. C'est la situation du jour, il y a des joueurs qui vont bien tout de même. Mais nous sommes bien préparés. Nous devons être solidaires et savoir nous créer des occasions", a confié Zizou en conférence de presse. "Vous me parlez de défaite mais nous voulons gagner, comme toujours et les joueurs aussi. Nous allons entrer sur le terrain pour gagner", a conclu Zidane.