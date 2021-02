🎥 Belles images : Soucek appelle ses anciens équipiers pour les féliciter de leur exploit à Leicester

Il a beau évoluer à West Ham United, Tomas Soucek n'était pas supporter d'un club anglais ce jeudi en Europa League : le Tchèque était à fond derrière ses anciens équipiers du Slavia Prague, qui ont été chercher leur qualification sur la pelouse de Leicester City (0-2). Le milieu de West Ham a ensuite réalisé un FaceTime avec les joueurs du Slavia pour les féliciter de leur victoire. Une belle image !

Tomáš Souńćek could genuinely be the most popular man in football ūüėā



His former Slavia Prague teammates dropped him a call after shocking Leicester and advancing in the Europa League! #UEL pic.twitter.com/nJntdNMlSF