📷 Koen Casteels auteur d'un 7e clean sheet consécutif en Bundesliga !

Discret mais travailleur, le Belge s'est forgé en Allemagne et il connait une saison pleine avec Wolfsburg, peut-être la meilleure de sa carrière jusqu'à présent.

Koen Casteels s'est hissé comme un pilier de l'effectif allemand, dont la 3e place en Bundesliga n'est pas illogique. Ce week-end, il s'est une fois de plus illustré avec un nouveau 'clean sheet', le septième de suite en Bundesliga pour ce mur devenu infranchissable.

Le club n'a d'ailleurs pas manqué de saluer la performance du Belge en diffusant plusieurs tweets originaux, en l'honneur de son gardien.

🚨 BREAKING NEWS from the Volkswagen Arena🚨 That's the SEVENTH straight Bundesliga _EN?ref_src=twsrc%5Etfw">@ Bundesliga _EN match with a clean sheet! pic.twitter.com/DTPfuXAQ5J

7⃣ straight Bundesliga_EN?ref_src=twsrc%5Etfw">@Bundesliga_EN matches

7⃣ straight clean sheets #VfLWolfsburg



Our defense just when you think you've figured them out 😂 pic.twitter.com/WxICfcTsKn