Course au maintien: Waasland-Beveren, candidat numéro 1

A cinq journées de la fin du championnat, quatre équipes sont encore concernées par la course à la descente. Il est temps de faire le point en débutant par l'actuel dernier au classement: Waasland-Beveren.

Il y a un peu moins d'an d'ici, Waasland-Beveren allait rentrer dans une campagne juridique pour sauver sa peau en Pro League. Cette saison, son maintien se passera sur les pelouses de notre championnat. Mais la vraie question est: est-ce qu'ils en ont la capacité?

Le bilan actuel de l'équipe du Freethiel: 4 points sur 15, pas une forme idéal avant de débuter le dernier sprint, le plus important. De plus, la défaite contre le Cercle pourrait avoir donné un coup derrière la tête de l'équipe de Nicky Hayen.

Le positif

S'il y a bien une lueur d'espoir pour l'actuelle lanterne rouge, c'est le calendrier: Beerschot, STVV, Ostende, Courtrai et OHL, soit des équipes (à part Ostende) qui soufflent le chaud et le froid et qui pourraient d'ici-là ne plus avoir rien à jouer selon les prochains résultats.

Le négatif

Quel est l'état d'esprit de l'équipe? Avec 4 points de retard (2 sur le barragiste), une chose est certaine: ils devront prendre des points, et pas que 5 pour juste passer devant Mouscron et le Cercle, car ces équipes vont elles aussi prendre des unités. Bref, Waasland-Beveren va avoir besoin non pas d'un miracle mais d'une grosse série positive pour garder la tête hors de l'eau.