Décès de Ian St John, légende de Liverpool

Ian St John avait inscrit 118 buts sous les couleurs de Liverpool, un total récemment mis en lumière par le fait que Mohamed Salah a égalé ce total il y a deux semaines. L'attaquant écossais a porté le maillot des Reds de 1961 à 1971, participant à la montée du club en D1 en 1962 avant d'être l'un des artisans de deux titres de champion en 1964 et 1966. Il avait également marqué le but décisif en finale de la FA Cup en 1965.

We are deeply saddened by the passing of a true Anfield legend, Ian St John.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Ian's family and friends at this sad and difficult time.



Rest in peace, Ian St John 1938-2021.