Confusion autour du match Lazio-Torino pour cas de Covid

Programmé ce soir à 18h30 au stadio Olympico de Rome, le match Lazio-Torino suscite quelques interrogations dues au covid qui frappe l'équipe turinoise et risque de ne pas avoir lieu. Mais Selon le Journal L'Equipe, le match serait tout de même maintenu par les responsables de la Lega série A.

À quelques heures de l’explication entre Biancocelesti et Granata , l’équipe de Torino, qui a déjà enregistré 8 cas du variant britannique du covid, n’a pas effectué le déplacement vers Rome. Elle observe du coup la quarantaine conseillée par son autorité sanitaire locale (ASL).

Des cas de covid qui ont déjà fait annuler le match du week-end dernier entre Sassuolo et Torino. Par contre, selon la Lega, si le club turinois est absent au coup d’envoi, il perdra le match de ce soir par forfait (3-0).

Pour rappel, c’est la même sanction qu’a subie l’équipe de Naples en octobre dernier. Les Napolitains devraient jouer la Juventus mais ne s’étaient pas déplacés sur Turin pour cas de covid dans leur effectif. Une sanction contestée par Naples qui avait obtenu gain de cause devant la plus haute juridiction du sport italien CONI et la rencontre sera d'ailleurs rejouée. Une voie à suivre par les responsables de Torino?