Cela a chauffé dans les vestiaires après Barça-Séville : un clash entre Messi et Monchi

Après la qualification incroyable du FC Barcelone mercredi soir en demi-finale retour de la Coupe du Roi contre le Séville FC (3-0 après prolongations après une défaite 0-2 à l'aller), c'est devenu tendu dans les vestiaires.

Il y a eu un gros clash entre Lionel Messi et Monchi après la qualification du Barça mercredi soir, selon le journal As. Déjà avant la rencontre, la Pulga et plusieurs joueurs du club blaugrana en voulaient au directeur sportif de Séville pour avoir traité Ronald Koeman de "pleureuse" le week-end précédent.

Alors quand Monchi est arrivé dans les vestiaires en déclarant que le Barça gagnait "toujours de la même façon" en faisant référence à l'arbitrage, cela a chauffé dans les vestiaires. Lionel Messi lui aurait répondu directement : "Aujourd'hui, tu peux rentrer chez toi, bien au chaud". Les esprits se sont ensuite vite calmés, tout le monde retournant dans son vestiaire. Mais cet incident ne passe pas inaperçu ce vendredi en Espagne.