Pelé : "Mbappé peut devenir mon héritier"

L'attaquant du Paris Saint-Germain (22 ans, 23 matchs et 18 buts en L1 cette saison) a encore une fois été encensé par le Roi Pelé.

Dans un entretien pour le magazine Sportweek, Pelé a répété qu’il considère l’international français comme son digne successeur.

"Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. Je me revois dans sa capacité à jouer vite", a salué le triple champion du monde. "C’est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il sait déjà où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont des caractéristiques importantes dans le football d’aujourd’hui. (…) Kylian Mbappé est aussi rapide dans ses courses que dans ses dribbles. Comme moi je l’étais."