🎥 Doublé d'Haaland, assist d'Hazard et triplé de Lewandowski: un Klassiker renversant!

Erling Haaland avait lancé les hostilités, Robert Lewandowski lui a brillamment répondu: le Bayern s'offre le scalp de son plus grand rival et repasse en tête de la Bundesliga (4-2).

Le Bayern dépossédé du fauteuil de leader quelques heures plus tôt, le Borussia Dortmund à la traîne en championnat: c'était un Klassiker aussi attendu qu'important qui attendait l'Allemagne samedi soir et les deux grands d'Allemagne ont fait le show à Munich.

Le départ canon du Borussia

💨 | Erling Haaland ouvre la marque après moins de deux minutes ! 😱#FCBVB pic.twitter.com/Z6IK4BtfjB — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 6, 2021

Avec ses deux Diables Rouges sur la pelouse, le Borussia Dortmund a démarré en trombe et Erling Haaland, d'une frappe légèrement déviée, a allumé la première mèche après moins de 120 secondes de jeu. Quelques instants plus tard à peine, le Norvégien refroidissait une deuxième fois le champion en titre sur un service de Thorgan Hazard.

🐝 | Et c'est déjà 0-2 ! Thorgan Hazard à l'assist, Erling Haaland à la finition. 🔥#FCBBVB pic.twitter.com/VUoFoZtrXI — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) March 6, 2021

La réponse de Lewandowski

Un départ royal pour le Borussia Dortmund, qui est même passé tout près du but du ko au quart d'heure, suite à un débordement de Thomas Meunier. Mais le Bayern a aussi un buteur maison qui affole les compteurs et Robert Lewandowski a mis un point d'honneur à répondre au doublé d'Erling Haaland. Sur un service de Leroy Sané, puis sur penalty, le Polonais a remis les deux équipes à égalité juste avant la pause, inscrivant au passage ses 29e et 30 buts de la saison.

On pouvait s'attendre à une deuxième période en feu d'artifice, c'est en toute fin de rencontre que la décision est tombée: Leon Goretzka a donné l'avance au Bayern à la 88e et Lewandowski a ponctué le travail dans la foulée. Le Bayern s'impose et reprend la tête du championnat à Leipzig, le Borussia Dortmund glisse à la sixième place.