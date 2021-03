🎥 Le mois février flamboyant de Romelu Lukaku

Retour sur les principaux faits d'armes du MVP de Serie A en février.

Pour la première fois depuis son arrivée en Lombardie, Romelu Lukaku a eu les honneurs du trophée de MVP à l'issue du mois de février. Un hommage mérité tant le Diable Rouge a été dans tous les bons coups lors du dernier mois de compétition en Italie.

18 buts, 7 assists en Serie A

Décisif dans les deux chocs disputés par l'Inter (un doublé et un assist contre la Lazio, un but et un assist contre l'AC Milan), Romelu Lukaku a porté les siens en tête de Serie A et il a désormais bien l'intention d'emmener son équipe, qui attend depuis dix ans, jusqu'à la consécration ultime.

Joueur le plus décisif d'Italie du haut de ses 18 buts (2e meilleur buteur) et de ses 7 assists (4e meilleur passeur), le Diable Rouge voudra confirmer, lundi soir contre l'Atalanta, alors qu'il a inscrit quatre buts et distiller quatre assists lors de ses... quatre dernières sorties en Serie A.