Laszlo Bölöni, déjà remercié par le Pana?

Alors que son équipe déçoit, Laszlo Bölöni pourrait recevoir son deuxième C4 de la saison...

La saison 2020-2021 risque de laisser un goût amer à Laszlo Bölöni. Parti de l'Antwerp en fin d'exercice 2019-2020, le coach roumain avait pourtant rapidement trouvé un banc, en succédant à Jess Thorup à La Gantoise. Mais il n'y était resté que quelques semaines avant de céder la place.

Il avait rebondi au Panathinaïkos le 19 octobre dernier. Mais l'ancien coach du Standard est aussi sur la sellette en Grèce. Selon Sport 24, le Roumain ne résistera pas à la défaite de samedi dernier contre le PAS Giannina et devrait être remercié cette semaine.

Après 25 journées de championnat, le Pana n'occupe que la sixième place en Grèce, à 22 unités du leader et plus que probable futur champion, l'Olympiakos, qui caracole en tête, avec un bilan de 20 victoires, 4 partages et 1 défaite.