Une légende loue le coaching de Mauricio Pochettino

A quelques heures du match retour contre le FC Barcelone, l'entraîneur Argentin peut compter sur un soutien de choix.

Nommé à la tête du Paris Saint-Germain en janvier dernier, l'entraîneur Mauricio Pochettino connait de bons débuts sur le banc du club de la capitale. A l'occasion d'un entretien accordé à Canal + dimanche, le coach de Leeds Marcelo Bielsa a rendu un bel hommage à son compatriote argentin.

"Mauricio Pochettino est une référence du football mondial. Il a dû s’adapter immédiatement et il a gagné un très grand match contre Barcelone (4-1). C’est une belle preuve des capacités de Mauricio et de sa grande influence sur le plan footballistique, tactique et dans la gestion des grands joueurs. Savoir gérer des grands joueurs, ce n’est pas donné à tout le monde. J’ai beaucoup d’affection pour lui, de gratitude, je l’aime beaucoup. Maintenant, Mauricio est au sommet et il le mérite", a estimé l'ancien technicien de l'Olympique de Marseille.