Steven Gerrard : "Retour à la normale après ces quelques jours incroyables"

L'entraîneur des Rangers a remobilisé ses joueurs, sacrés champions d'Écosse samedi avant d'affronter le Slavia Prague en Europa League ce soir.

Heureux après le sacre en SPFL avec les Rangers, Steven Gerrard veut continuer sur cette lancée avant le déplacement au Slavia Prague en huitième de finale aller de l'Europa League. "Ces quelques jours ont été incroyables. Il s'agit des Rangers et il s'agissait d'atteindre notre premier grand objectif ensemble. Pour moi, il s'agit des joueurs et des supporters, je suis très fier des deux. Tout d'abord pour les joueurs qui ont fait la plus grande partie du travail, et avec style, mais aussi pour le soutien que nous avons reçu depuis le premier jour où je suis arrivé, qui a été incroyable", a salué la légende de Liverpool en conférence de presse.

"Nous avons travaillé très dur pendant ce parcours et nous avons fait beaucoup de sacrifices. Ils ont fourni des efforts considérables pour franchir la ligne. En tant que groupe, nous avons également essuyé quelques critiques en cours de route et nous avons été démoralisés à certains moments. Alors quand vous arrivez enfin à gagner le titre, le sentiment est difficile à décrire", a confié le technicien anglais.

"Mais maintenant, nous sommes de retour à la normale. J'ai longuement parlé aux joueurs hier et nous avons eu une séance où nous avons remis les jambes en route. Ils ont eu l'occasion de se reposer et c'est une bonne chose de partir maintenant. Nous pouvons gérer toute la nourriture et les niveaux d'hydratation, et les rendre prêts pour le coup d'envoi", a conclu Gerrard avant d'affronter le Slavia Prague.