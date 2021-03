Eden Hazard dans le groupe pour le match contre Elche: "Il est physiquement et mentalement à 100%"

Enfin ! Eden Hazard est de retour dans le groupe du Real Madrid. Zinedine Zidane s'est exprimé à propos du Diable Rouge.

La nouvelle est tombée ce vendredi: Eden Hazard va faire son retour avec le Real Madrir pour la rencontre de Liga de ce week-end contre Elche. Il est absent depuis débit février à la suite d'une blessure à la cuisse.

"Eden est physiquement et mentalement à 100%", a déclaré Zinedine Zidane en conférence de presse ce vendredi. "Il a surmonté sa blessure et la douleur. J'ai bon espoir de le voir jouer et donc de lui donner quelques minutes".

Eden Hazard n'est pas le seul joueur du Real à faire son retour pour cette rencontre puisque le capitaine Sergio Ramos est aussi dans la sélection.