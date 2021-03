🎥 Ligue des Champions: joueur de la semaine pour la troisième fois!

Le phénomène empile les récompenses comme il empile les buts.

Auteur des 19e et 20e buts de sa carrière en Ligue des Champions, désormais meilleur buteur norvégien de l'histoire de la compétition (devant Soslkjaer) et plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en C1, Erlin Haaland ajoute une récompense individuelle à sa collection de records.

Préféré à Keylor Navas, Fabinho et Sergio Oliveira, le buteur du Borussia Dortmund empoche le trophée de Joueur de la semaine pour la troisième fois de sa carrière. Il succède à Robert Lewandowski et Kyllian Mbappé, élus lors des huitièmes de finale aller.