Diego Simeone sommé de s'expliquer sur l'un de ses changements

Alors qu'il était mené au score et que l'Atletico devait marquer deux buts, Diego Simeone a fait le choix de sortir Luis Suarez. Ce dernier n'a pas apprécié, la presse madrilène non plus.

Peu en vue, Luis Suarez (34 ans, 6 matchs en LdC cette saison) a été remplacé par Angel Correa à la 59e minute contre Chelsea (0-2), mercredi, lors du 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Une grosse déception pour l'attaquant uruguayen, qui riait jaune au moment de sa sortie du terrain. Un choix justifié par l'entraîneur de l'Atletico Madrid, Diego Simeone. "En mettant Llorente et Saúl sur les ailes, Lemar au milieu, Correa avec Dembélé plus Joao Félix derrière, on pouvait avoir plus de dynamisme en attaque. Nous avons eu du mal à nous rapprocher de la surface adverse, j'ai estimé qu'on devait trouver un autre moyen pour les mettre en difficulté", a expliqué le coach argentin face aux journalistes.