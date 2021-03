Incidents à la Commanderie : Le verdict est tombé !

Près de deux mois après l'envahissement de la Commanderie par des supporters de l'Olympique de Marseille, et des dégradations qui en ont découlé, la justice a rendu ses peines

Le verdict est tombé. Sur les six prévenus, quatre ont été condamnés et deux ont été relaxés. Le tribunal correctionnel de Marseille a infligé 9 mois de prison dont 5 avec sursis pour deux leaders de groupes de supporters : Rachid Zeroual des South Winners et Christophe Bourguignon du Commando Ultra 84. Un autre fan des Winners a été condamné à 10 mois de prison avec sursis.

Enfin, la peine la plus lourde revient à un membre des MTP, condamné pour 1 an de prison ferme aménageable.