CAN 2022(Q) : Le Maroc très proche de la qualification, le Congo Brazzaville n'est pas aussi loin

Ils sont déjà 14 pays sur les 24, dont le Cameroun comme pays-hôte, à avoir obtenu leur billet pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier-février 2022. Dix places sont donc en jeu, et ce vendredi certains pays comme le Maroc et le Congo Brazzaville pourraient valider leur qualification.

Ce vendredi marque l’avant dernière journée des qualifications pour la CAN 2022. Au programme, six matchs dans quatre différents groupes.

Leader du groupe E, le Maroc (de Selim Amallah du Standard de Liège) peut se contenter d’un match nul pour décrocher sa qualification face à la Mauritanie ( avec Houssen Abderrahmane de RWD Molenbeek).

Le Congo Brazzaville (Scott Bitsindou de KSK Lierse et de Robin Itoua de KSK Ronse), deuxième du groupe I avec 7 points et derrière le Sénégal, déjà qualifié, est aussi proche de la qualification. Une victoire, au stade Massamba-Debat, sur les Lions de la Teranga du Sénégal (Mamadou Fall Charleroi, Franck Kanoute Cercle de Bruges, Abdoulaye Seck Antwerp) ouvrira les portes de la CAN 2022 aux Diables Rouges du Congo.

Voici le calendrier du jour

Groupe E

14h : Burundi-Centrafrique

20h : Mauritanie-Maroc

Groupe F

17h : Cap Vert-Cameroun

Groupe I

14h : Eswatini-Guinée Bissau

17h : Congo-Sénégal

Groupe K

17h : Niger-Côte d’Ivoire