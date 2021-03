Jordan Henderson blessé à l'approche de l'Euro, Southgate évoque sa situation

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, pourrait bien ne pas faire son retour à temps pour participer à l'Euro.

Jordan Henderson (30 ans) est tenu à l'écart des terrains depuis un mois en raison d'une blessure persistante à l'aine survenue lors du derby de la Mersey, face à Everton. Passé sur le billard, le médian de Liverpool devait revenir dans les quatre à cinq semaines mais n'a toujours pas retrouvé les terrains. L'Angleterre est inquiète car le joueur des Three Lions pourrait bien ... manquer l'Euro 2020 si sa revalidation s'éternise.

Gareth Southgate, cependant, a tenu à rassurer : "Hendo est optimiste. Son timing sera serré en fin de saison mais il devrait obtenir des minutes de jeu dans certains gros matchs. Mais on sait que tout est possible dans ce genre de blessure", déclare le sélectionneur de l'Angleterre en conférence de presse. Jordan Henderson compte 56 caps avec les Three Lions.