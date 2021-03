Werner utilisé comme simple monnaie d'échange cet été?

L'attaquant allemand ne s'imposer pas à Chelsea, du coup il pourrait aider le club londonien à attirer un grand d'Europe.

Comme nous vous l'expliquions récemment, le propriétaire de Chelsea, le milliardaire Roman Abramovich, est en mission. Son objectif ? Erling Håland (20 ans), bien évidemment. L'homme d'affaires russe va cependant devoir composer avec la concurrence de nombreuses écuries européennes, dont le Real Madrid. Mais heureusement pour lui, rares sont ceux qui auront les moyens d'investir les 180 millions d'euros réclamés par Dortmund pour recruter le Norvégien dès cet été.

D'autant plus qu'au sein de son effectif, Abramovich possède plusieurs joueurs susceptibles "d'intégrer le deal", comme on dit dans le jargon. Et notamment un : Timo Werner (25 ans, 28 matchs et 5 buts en Premier League cette saison), recruté l'été dernier pour environ 60 M€ à Leipzig, qui n'a jamais vraiment donné satisfaction à Londres. Selon le Sunday Express, l'entraîneur Thomas Tuchel aurait personnellement demandé à son propriétaire d'utiliser l'Allemand en monnaie d'échange pour le Norvégien.

Werner, qui a tout de même inscrit 91 buts en Bundesliga depuis le début de sa carrière, a le profil pour plaire à Dortmund.