CAN 2022(Q) : Les 5 derniers billets à valider aujourd'hui

Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 vont prendre fin, ce mardi, à l'issue des dix dernières rencontres. Cinq tickets sont en jeu dans cinq groupes différents. 19 pays sur les 24 sont déjà qualifiés.

Il ne reste que cinq places pour que le tableau des qualifiés soit complet. Cinq billets à disputer entre douze pays dans les groupes E, F, I, K et L.

Groupe E

Le Maroc déjà qualifié, la seconde place se joue entre Mauritaniens (2e, 6points), Burundais (3e, 5 points) et Centrafricains (4e, 4 points). La Mauritanie se qualifiera si elle gagne en Centrafrique ou en cas d’un nul à condition que Burundi ne l’emporte pas au Maroc. La Centrafrique pour se qualifier, doit battre la Mauritanie et espérer que le Burundi ne gagne pas au Maroc. Le Burundi aussi pourra gagner son ticket en allant battre le Maroc et que la Mauritanie et la Centrafrique fassent un match nul, un scénario peu probable.

Groupe F

Le groupe du pays organisateur, Cameroun qualifié d’office, présente pratiquement le même scenario que la poule E. Trois pays ont encore la possibilité de se qualifier. Mais le Cap Vert (2e, 7points +2) a son destin en main par rapport à ses concurrents, Rwanda (3e, 5 points -2) et Mozambique (4 e, 4points). Une victoire suffit aux Requins bleus pour valider directement leur billet. Avec un nul, ils pourront passer même si le Rwanda gagne au Cameroun mais ne marque pas beaucoup de buts. La qualification des Amavubi passera par une victoire sur le Cameroun couplée de la défaite du Cap Vert au Mozambique. Les Mozambicains pour passer doivent gagner en espérant la défaite de leurs adversaires.

Groupe I

Dans ce groupe où le Sénégal a déjà obtenu son billet, l’équation n’est pas si difficile à résoudre. Une finale oppose le Congo Brazzaville (2e, 8 points) à la Guinée Bissau (3e, 6points). Les Lycaons ne se qualifieront qu’en cas de victoire, tandis que les Diables Rouges n’ont besoin que d’un match nul.

Groupe K

Deux pays ont la possibilité de suivre la Côte d’Ivoire: l’Ethiopie (2e, 9 points) et Madagascar (3e, 7 points). Les Walyas pourront, en cas de match nul à Abidjan, se qualifier puisqu'en confrontations directes, ils ont l’avantage sur Madagascar. Les Barea, qui reçoivent le Niger éliminé, doivent gagner et attendre une revanche de la Côte d’Ivoire face à l’Ethiopie.

Groupe L

Comme le groupe I, il y a une finale entre Sierra Léonais (3 e, 4points) et Béninois (2e, 7points) pour accompagner le Nigéria. Les Ecureuils pourront se qualifier dans trois cas: une victoire, un nul et même une défaite à condition de s’incliner avec maximum un but d’écart et aussi ils doivent en inscrire 1 en ayant trouvé le chemin des filets au moins une fois.

Le programme complet de la journée

Groupe E

15h : Centrafrique-Mauritanie

21h: Maroc-Burundi

Groupe F

21h : Cameroun-Rwanda

21h : Mozambique-Cap Vert

Groupe I

18h : Guinée Bissau-Congo

18h : Sénégal-Eswatini

Groupe K

15h : Côte d’Ivoire-Ethiopie

15h : Madagascar-Niger

Groupe L

18h : Nigéria-Lesotho

18h : Sierra Léone-Bénin