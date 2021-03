CAN 2022(Q) : La Côte d'Ivoire finit en tête, l'Ethiopie et la Mauritanie qualifiées

L'Ethiopie, malgré sa défaite 3-1 face à la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, tout comme la Mauritanie qui, pour valider son ticket pour la CAN, a épinglé la Centrafrique 1-0 à Bangui.

La Côte d’Ivoire n'a pas du tout facilité la tâche à l'Ethiopie. D’entrée, les Eléphants ont élevé le niveau face aux Walyas qui les avaient battus 2-1 au match aller. Trois minutes ont suffi à Willy Boly de Wolverhampton pour inscrire son premier but en sélection sur la troisième passe décisive de Serge Aurier en deux matchs.

Les plans des Ethiopiens sont donc mélangés, et ils commettent l’irréparable sur Jean Kouassi. Penalty transformé par le maître en l’exercice au Milan Ac, Franck Kessié, à la 19e minute. La Côte d'Ivoire fait respecter son statut à la pause 2-0.

Au même à Antananarivo, les Malgaches qui sont en duel avec les Éthiopiens pour la qualification, ont du mal à trouver le chemin des filets face au Mena du Niger, 0-0 à la mi-temps.

Même si l’Ethiopie réduit le score à la 73e par Getaneh Kebede, les Eléphants vont porter le score à 3-1 grâce à Jean Kouassi et conservent la tête du groupe K. Les Malgaches, aidés par ce résultat, n’ont pas pu battre les Nigériens 0-0. Ce qui fait les Affaires de l’Ethiopie qui retrouve la Coupe d’Afrique des nations. Sa dernière participation remonte à 2013 en Afrique du Sud.

L’autre qualifié du jour, la Mauritanie, est allée dicter sa loi à la Centrafrique 1-0. L’unique buteur est l’attaquant de Dijon Aboubakar Kamara qui a longtemps hésité avant de rejoindre les Mourabitounes. Houssen Abderrahmane du RWDM et ses coéquipiers se qualifient donc pour la deuxième CAN de la Mauritanie après celle de 2019. Cette qualification met fin au suspens dans le groupe E, la Centrafrique et le Burundi sont alors éliminés.