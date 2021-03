Lockdown party : Deux joueurs de l'Olympique de Marseille sanctionnés

Les deux défenseurs de l'OM ont été verbalisés par la police pour une fête illégale avec une trentaine de personnes à Badalona dimanche.

Pol Lirola (23 ans, 11 matchs en L1 cette saison) et Leonardo Balerdi (22 ans, 13 matchs et 1 but en L1 cette saison) ont été convoqués par le président de l'OM Pablo Longoria pour s'expliquer après avoir participé à une fête illégale avec une trentaine de personnes à Badalona dimanche.

Et au terme de cet entretien, les deux joueurs, respectivement prêtés par la Fiorentina et Dortmund, ont été sanctionnés financièrement par l'actuel 6e de Ligue 1, d'après les informations du quotidien régional La Provence. Dans le même temps, l'Espagnol et l'Argentin ont passé des tests par rapport au Covid-19. Si les résultats sont négatifs, ils seront bien présents pour défier Dijon dimanche en Ligue 1.