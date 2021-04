Une soirée clandestine chez un joueur de la Juventus

Trois joueurs de La Vieille Dame ont eu un comportement qui ne cadre pas avec la pandémie actuelle.

Quelques jours après l'écart de conduite des joueurs de l'OM, Pol Lirola et Leonardo Balerdi, verbalisés par la police pour une fête illégale avec une trentaine de personnes à Badalona dimanche, la Juventus Turin va devoir aussi sévir suite au comportement peu exemplaire de trois de ses joueurs. Selon La Stampa et La Gazzetta dello Sport, Paulo Dybala et Arthur ont été surpris à une "fête" clandestine, avec une vingtaine de personnes, organisée chez leur coéquipier Weston McKennie dans la nuit de mercredi à jeudi.

Avertie par les voisins peu avant minuit, dans une région du Piémont sous couvre-feu de 22h à 5h, la police est intervenue mais personne n'a voulu ouvrir. Après une heure de négociations, les forces de l'ordre ont finalement réussi à entrer et ont découvert les trois joueurs de la Juve, raconte La Stampa. Le quotidien italien précise que les dirigeants la Vieille Dame sont "furieux" et ont l'intention de prendre des "mesures lourdes".

En attendant, Dybala a présenté ses excuses sur Instagram, assurant qu'il s'agissait plus d'un dîner que d'une fête. "Je sais que, dans une période difficile avec le Covid-19, il aurait mieux valu ne pas faire cette erreur. J'ai eu tort de rester dîner. Ce n'était pas une fête, mais j'ai quand même fait une erreur et je m'en excuse", a écrit l'attaquant argentin, touché par le Covid-19 en mars 2020.