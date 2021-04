Une sélection africaine aurait "fraudé" : les joueurs testés positifs au Covid-19 sont négatifs en club !

Polémique en Afrique en marge des qualifications pour la CAN : la Sierra Leone est accusée d'avoir falsifié les tests Covid de l'équipe nationale du Bénin pour faire annuler le match.

En effet, l'intégralité des joueurs testés positifs à Freetown (Sierra Leone), à savoir cinq joueurs, ont été testés négatifs à leur retour en club. Un "bidonnage" de tests, affirme beIn Sports, qui pourrait coûter très cher à la fédération siéraleonaise : les faits tomberaient sous le régime de "fraude et falsification" et la CAF devrait ouvrir une enquête, avec risque de suspension pour plusieurs CAN à l'adresse de la Sierra Leone.