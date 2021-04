Roy Hodgson attend beaucoup de la fin de saison de Michy Batshuayi

Buteur lundi soir et enfin relancé avec Crystal Palace.

Après cinq rencontres sur le banc et après avoir marqué avec l'équipe nationale, Michy Batshuayi a eu l'occasion de se mettre en évidence avec les Eagles lundi soir: c'est lui qui a offert le point du partage à Crystal Palace, deux minutes seulement après sa montée au jeu.

Et si Christian Benteke et Jean-Philippe Mateta semblent être devant lui dans la hiérarchie des attaquants londoniens, Roy Hodgson compte sur le Diable Rouge pour la fin de saison. "J'espère, alors qu'il reste huit matchs à jouer, qu'il y aura beaucoup d'opportunités pour lui de monter sur le terrain et de montrer ce qu'il sait faire."

Car le coach des Eagles n'a jamais douté des qualités de Batsman. "Aucun doute là-dessus, Michy est un joueur talentueux. Si on lui donne le ballon dans la surface, il est capable de marquer à tout moment comme il l'a montré contre Everton."