Galtier loue son gardien, encore décisif ce vendredi

Christophe Galtier a la chance d'avoir en son noyau un gardien, international de surcroît, et il s'en frotte les mains.

Auteur d'une superbe saison, Mike Maignan a été le principal artisan de la victoire de Lille à Metz (0-2), vendredi en Ligue 1. Une nouvelle performance de haut niveau pour le gardien nordiste, salué par son entraîneur, Christophe Galtier.

"Mike nous a maintenus dans le match. Quand vous êtes à 0-0, Mike fait l'arrêt qu'il faut (sur penalty, ndlr). Après, c'est plus facile de l'emporter derrière quand vous n'encaissez pas de but. Cela nous redonne un élan de solidarité. Et cela coïncide avec notre fin de première période. On a été décisifs dans les deux surfaces. Mike reste concentré et maintient sa bonne dynamique. Il a gagné en lucidité et maturité", s’est félicité le coach nordiste devant les journalistes.

Un 18e clean-sheet en championnat pour le gardien qui a encaissé le moins de buts (19 en 32 matchs) cette saison.