🎥 Le superbe but en solitaire d'Allan Saint-Maximin contre Burnley

Face à Burnley hier, Allan Saint-Maximin s'est distingué en inscrivant un beau but au terme d'un action en solitaire parfaitement conclue.

C'est le genre d'action dont il a le secret. Hier, en fin d'après-midi, Allan Saint-Maximin a inscrit un superbe but en solitaire face à Burnley, dans le cadre de la 31ème journée de Premier League. Grâce à son but, Newcastle s'est imposé sur la plus petite des marges dans un match important pour le maintien.

Il s'agit-là du troisième but de l'attaquant français en championnat cette saison. Arrivé en Angleterre en août 2019, l'ancien joueur de l'OGC Nice tarde à se faire un nom de l'autre côté de la Manche. En deux saisons passées en Premier League, il comptabilise 6 buts et 9 passes décisives en 44 matchs avec les Magpies.

Quoi qu'il en soit, Newcastle a besoin de lui dans ce sprint final. Au classement, la formation à la tunique blanche et noire est dix-septième, avec six points d'avance sur Fulham, premier relégable. Le maintien n'est pas encore acquis.