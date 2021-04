Un club historique de Ligue 1 est à vendre

Les Verts devraient prochainement changer de propriétaire.

Club historique de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne devrait prochainement changer de propriétaire. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux actionnaires, ont indiqué qu’ils allaient céder le club dans une longue lettre publiée par le quotidien Le Progrès. Le dossier a été confié "à une banque d'affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur".

"Si nous décidons de nous exprimer publiquement, aujourd’hui, c’est aussi parce que nous ressentons le besoin de vous livrer notre vision de l’ASSE dans cette période marquée par la propagation de rumeurs et de contre-vérités qui nuisent à l’indispensable sérénité du club, alors que le maintien en Ligue 1 reste à obtenir. Depuis 2004, nous n’avons pas tout réussi mais l’esprit d’entreprise suppose d’accepter les facteurs de risques liés à toute aventure humaine. Alors que notre club n’avait plus fréquenté l’Europe depuis 1982, nous avons eu la fierté de revenir dans la cour des grands et d’affronter des clubs aussi prestigieux que l’Inter Milan, Manchester United, Lazio Rome ou le Werder Brême", peut-on lire dans ce communiqué.

"Ainsi, afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité. Notre club possède les armes indispensables pour s’engager dans une nouvelle ère. Jamais démentie, l’attractivité de l’ASSE dépasse les frontières. La ferveur de ses supporters représente un de ses atouts essentiels, au même titre que la valeur de ses joueurs et l’excellence de son centre de formation. Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. Et cette nouvelle histoire s’écrira avec vous... Allez les Verts !"