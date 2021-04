Ribery ne veut pas voir disparaître cette compétition

L'actuel joueur de la Fiorentina est un amoureux de cette compétition.

La Ligue des Champions a eu chaud. Mais heureusement pour elle et le football européen dans son ensemble, l'éphémère Super Ligue ne verra pas le jour suite au retrait des six clubs anglais engagés dans le projet. Heureusement pour Franck Ribéry (38 ans), également, qui aurait eu du mal à voir une compétition "qui lui a tout donné" disparaître à petit feu.

"Les larmes amères après la finale à Munich. Cette nuit spéciale et des émotions incroyables à Londres un an plus tard. Ce corner à Old Trafford et ce magnifique but d'Arjen Robben... Toutes ces nuits passionnantes à l'Allianz Arena. Cette sensation spéciale de gagner quelque chose de grand... La Ligue des Champions m'a tout donné. Les enfants du monde entier en rêvent. J'étais l'un d'eux, à Boulogne-sur-Mer, s'est rappelé l'ancien du Bayern Munich - avec qui il a remporté la C1 en 2013 - sur Twitter dans un message touchant. Ne laissez jamais quelque chose détruire le football que nous aimons. Nous ne pouvons pas oublier d'où nous venons et pour qui nous jouons." Pour les fans, et non pour l'argent ?

Pour rappel : 13e de Serie A avec la Fiorentina, l'ailier français ne disputera sans doute plus la Ligue des Champions avant sa retraite.