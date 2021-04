Liga : malgré le retour d'Eden Hazard, le Real Madrid déçoit contre le Betis

De retour sur les terrains après plusieurs semaines d'absence, Eden Hazard n'a pas réussi à trouver la faille face au Betis Séville, comme toute son équipe.

Mauvaise affaire pour le Real Madrid. Ce samedi soir, les Merengues n'ont pu faire mieux qu'un résultat nul contre le Betis Séville, dans le cadre de la 32ème journée de Liga. Toutefois, la bonne nouvelle du jour concerne Eden Hazard. L'international belge a retrouvé la compétition après 39 jours d'absence.

Real Madrid - Betis Séville :

Les Merengues laissent filer des points précieux. Au Stade Alfredo di Stéfano, la Casa Blanca n'a pas réussi à faire parler la poudre contre le Betis. Monté à la 77ème minute de jeu à la place de Marco Asensio, Eden Hazard a rejoué pour la première fois depuis le 13 mars. Mais son entrée n'aura pas changé la donne. Score final : 0-0. Avec cette contre performance, le Real Madrid reste deuxième au classement, à deux points de l'Atlético, mais avec un match de plus.

Les autres résultats : Elche garde espoir, mauvaise série pour Valence

Plus tôt dans la journée, Elche a pris un point précieux dans la lutte pour le maintien. À domicile, les Franjiverdes se sont imposés sur la plus petite des marges contre Levante (1-0), grâce à un but de Lucas Boyé, et sortent de la zone rouge. De son côté, Valence a enchaîné un cinquième match sans victoire en étant tenu en échec par le Deportivo Alavés (1-1). Enfin, Valladolid et Cadix se sont également neutralisés (1-1).