PL : Aston Villa arrache le nul et fait très mal à WBA dans la course au maintien

WBA aurait pu prendre trois points capitaux dans la course au maintien mais a vu Aston Villa arracher le partage en dernière minute.

West Bromwich Albion a probablement pris un coup fatal dans la course au maintien ce dimanche en déplacement à Aston Villa : relégués à 10 longueurs du premier non-relégable (Brighton & Hove Albion), les Baggies espéraient revenir à 7 points et encore y croire mais ont vu Aston Villa égaliser (2-2) à la 90e + 2 via Keinan Davis, alors que WBA menait depuis la 47e et un auto-but de Tyrone Mings.

En première période, El-Ghazi avait ouvert le score (9e) et Mateus Pereira lui avait répondu (23e). Notons l'entrée au jeu dans les arrêts de jeu de Wesley Moraes, l'ancien brugeois, qui a refoulé les terrains pour la première fois depuis le 1er janvier 2020.