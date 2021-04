A défaut d'un titre collectif, Harry Kane remporte un trophée individuel

L'attaquant de Tottenham est une nouvelle fois le meilleur joueur de son équipe cette saison.

Auteur de 31 buts en 44 matches toutes compétitions confondues depuis le début de cet exercice, pour 21 réalisations en 30 rencontres de Premier League, l’attaquant anglais de Tottenham a été préféré à Son Heung-min (Tottenham), Declan Rice (West Ham United), Tomas Soucek (West Ham United) et Mason Mount (Chelsea).

Le milieu de terrain anglais d’Arsenal, Bukayo Saka, a été désigné meilleur jeune. L’entraîneur de West Ham United, David Moyes, décroche le prix du meilleur coach. Enfin, Lukasz Fabianski est élu meilleur gardien de but. L’Ecossais et le Polonais sont honorés grâce aux excellentes prestations des Hammers, cinquièmes du classement à trois points de Chelsea et toujours en course pour décrocher une place en Ligue des champions.