Pulisic successeur d'Eden Hazard à Chelsea ? "Il y a énormément de pression", estime Roberto Martinez

Si le Real Madrid a pu compter sur Karim Benzema une nouvelle fois, Chelsea a été décrocher un partage important sur les terres espagnoles grâce à Christian Pulisic. Depuis son arrivée à Londres, le jeune talent américain a un rôle difficile : remplacer Eden Hazard. Mission accomplie ? Pas pour tout le monde !

"Evidemment qu'il y a de la pression pour lui. C'est la raison pour laquelle Chelsea l'a fait venir : remplacer Eden Hazard lors de son départ pour le Real Madrid. C'était un gros transfert en termes d'argent et cela prend du temps. Quand on voit ce qu'il a fait ce soir, il a pris ses responsabilités. C'était vraiment la surprise à laquelle ne s'attendait pas le Real Madrid", a confié le sélectionneur national sur l'antenne de CBS.

Une très jolie mise en avant de Martinez qui a été balayée du revers de la main par Jamie Carragher : "Je ne pense pas qu'il atteindra le niveau d'Eden Hazard. Désolé mais Eden Hazard était le meilleur joueur de la Premier League pendant quatre ans et à la Coupe du monde, je pensais qu'il était le meilleur Diable Rouge".

"I'm a big fan but I don't think he'll get to the level of Hazard... This is not me knocking Pulisic, but I think we forget how good Hazard was."@Carra23 on Christian Pulisic filling Eden Hazard's shoes at Chelsea. pic.twitter.com/e3bBylnBRJ