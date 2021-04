Ruben Dias évoque une finale avant le choc contre le PSG

Ce mercredi (21h), Manchester City se déplacera au PSG pour la demi-finale aller de la Ligue des Champions.

Pour le défenseur central de Manchester City, Ruben Dias (23 ans, 8 matchs en LdC cette saison), ce match est une finale avant l'heure.

"On a tous vu Paris jouer, on sait tous ce que représente cette équipe. Et eux aussi, ils nous connaissent forcément. Ce sera comme une finale. Ce sera très spécial et nous allons essayer de jouer ce match sans sortir de notre routine alors que ce sera très difficile. Nous participons à ce qui ressemble à des finales depuis le début de la saison en fait : un match après l'autre, en considérant chaque match comme une finale, et c'est seulement ainsi que notre équipe peut réussir", a indiqué le Portugais pour le site de l'UEFA.