Georges Mikautadze avant Seraing-Waasland-Beveren : "À nous de finir le boulot"

Ce samedi soir, Seraing affrontera Waasland-Beveren lors du match de barrage aller pour l'accession en D1A. Quelle que soit l'issue des deux rencontres, la saison des Sérésiens est déjà une réussite étant donné qu'ils visaient au départ le maintien avant de terminer à la 2e place.

Waasland-Beveren et le RFC Seraing se disputeront la dernière place en D1A pour la saison 2021-2022 via deux matchs de barrages. La première joute aura lieu au Pairay ce samedi 1er mai. Les Métallos ne sont pas stressés avant ce match ô combien important. "Nous ne nous mettons pas la pression et nous sommes plutôt excités à l'idée de jouer ce genre de match", a confié Georges Mikautadze en conférence de presse. "Nous avons réalisé une très belle saison et nous avons vu que nous avions les capacités pour terminer à la deuxième place. C'est chose faite, à nous de finir le boulot en donnant tout samedi", a expliqué le meilleur buteur de D1B (19 goals).

"Ils ne veulent pas descendre et nous voulons monter"

Le club sérésien pense avoir toutes ses chances pour monter même s’il estime que son adversaire, avant-dernier en D1A, lui reste supérieur. "Une équipe qui possède de bons joueurs et qui ne va rien lâcher. Ils ne veulent pas descendre et nous voulons monter de notre côté, donc ce sera un match très serré. La saison est déjà réussie de notre côté mais si nous ne nous hissons pas en Jupiler Pro League, ce sera tout de même une déception car nous sommes si proches du but", a prévenu l'international géorgien.