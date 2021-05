Mbaye Leye est sévère: "Je pensais que tout le monde avait compris"

Mbaye Leye est venu s'exprimer en conférence de presse directement après le coup de sifflet final. Le discours du T1 des Rouches est sévère et on sent chez lui une volonté de faire réagir son groupe.

Mbaye Leye l'annonce directement: il n'analysera pas la rencontre en conférence de presse. Il préfère parler ouvertement de ce qui n'a pas été, et vu le score, il est clair qu'il a des choses à dire: "C'est un tout", commence le T1 du Standard. "Je me dis à un moment que tout le monde a compris... mais tout le monde n'a pas compris. Dans notre situation, il faut donner plus que ce qu'on a donné aujourd'hui."

Il continue, en étant assez sévère avec son groupe: "Quand tu joues au Standard, il faut toujours jouer à 100%. Quand tu viens jouer ici, contre un club qui met des courses et de l'intensité dans le match, qui joue, qui t'agresse... si tu n'es pas là, que tu n'es pas prêt, tu as le score de ce soir. On a pris des buts en transition, ce n'est pas possible c'est la même chose que lors de la finale".

Il est clair que dans ce duel, dans cette lourde défaite sur le score de 6-2, il n'y a pas grand chose à retenir.