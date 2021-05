Mbaye Leye: "Peut-être que je n'ai pas aligné les bons joueurs...."

Le coach du Standard assumait sa part de responsabilité dans la lourde défaite de son équipe ce samedi soir sur la pelouse d'Ostende.

Oui, le Standard s'est lourdement incliné ce samedi à Ostende (6-2). Oui Mbaye Leye a chargé ses joueurs, mais le coach des Rouches a aussiassumé sa part de responsabilités. "Je suis autant fautif qu'eux", déclare Leye en conférence de presse. "Des fois, mes joueurs font des fautes et on prend un but. Peut-être qu'aujourd'hui j'ai fait une faute avec mon équipe, je n'ai peut-être pas mis les bons joueurs dans ma composition. Je dois aussi prendre mes responsabilités".

Du coup, cette défaite plonge le Standard dans le doute, à 5 points de la première place. Que va faire le club si la course à l'Europe se dérobe? "Nous devrons jouer avec les joueurs concernés, et parler du futur. Si nous sommes largués dans les play-offs, nous jouerons pour préparer la saison prochaine. Nous ne devons plus réfléchir par rapport aux autres équipes dans notre position, mais il faudra penser à se faire pardonner. J'éprouve un petit moment de honte par rapport au blason".

Il reste 5 matches pour se faire pardonner... et surtout espérer que les planètes s'alignent. D'un point de vue comptable tout est encore possible.