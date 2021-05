🎥 La fête des Sky Blues après la victoire contre le PSG

Scènes de joie dans le vestiaire de Manchester City, mardi soir.

Manchester City y est enfin. Présent en Ligue des Champions au cours des dix dernières saisons, les Sky Blues auront dû attendre avant d'offrir à leurs supporters une première finale de Ligue des Champions. Contre le PSG, City a fait le job et Kevin De Bruyne et ses coéquipiers ont fêté ça dans le vestiaire, comme en témoignent les images publiées sur les réseaux sociaux par Zack Steffen, le second gardien mancunien.