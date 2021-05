Rio Ferdinand s'incline : "Je ne suis pas un fan de City mais j'aime les regarder jouer au football"

Les Skyblues ont éliminé ce mardi soir le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Ligue des champions et joueront donc contre soit Chelsea ou soit le Real Madrid en finale le 29 mai prochain.

Après la rencontre, Rio Ferdinand n’a pas mâché ses mots Phil Foden et Manchester City.

"(Erling) Haaland n'a pas encore joué à ce niveau. En ce moment, Foden est le plus en forme. Je ne suis pas un fan de City mais j'aime les regarder jouer au football. Mahrez, Sterling, De Bruyne, Silva, Gundogan, ils échangent, la fluidité avec laquelle ils jouent, c'est du football total. (Ruben) Dias et (John) Stones étaient impénétrables, Foden et Mahrez étaient immenses en attaque, Fernandinho était superbe à 36 ans, c'était une très, très bonne performance d'une équipe de très, très haut niveau", a confié l'ancein défenseur central au micro de BT Sport.