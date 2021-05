Casemiro : "Nous sommes tous très tristes"

Ce mercredi soir, le Real Madrid s'est fait sortir par Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions (1-1/2-0).

Casemiro a reconnu la supériorité de Chelsea après l’élimination en demi-finale de la Ligue des Champions (1-1, 2-0).

"Dans les 25 premières minutes, on a mieux joué. On a eu deux occasions de Karim (Benzema). Après, il n'y a pas d'explication. Ils étaient meilleurs, ils ont mieux joué, il n'y a pas d'excuse. On ne peut pas revenir en arrière. Maintenant il faut penser à la Liga parce qu'on doit affronter Séville dimanche et ça sera très difficile. On est tous très tristes parce que c'était une incroyable opportunité d'arriver en finale. Mais Chelsea a été meilleur et il faut les féliciter", a lâché le milieu du Real Madrid sur Movistar+.