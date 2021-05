Rudi Garcia pointe à nouveau les Monégasques du doigt

Le match entre Monaco et Lyon a été marqué par une grosse bagarre générale en fin de match.

Mercredi, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a distribué ses sanctions après l'altercation en fin de match à l'occasion du choc entre Monaco et Lyon (2-3) dimanche en Ligue 1. Les Monégasques Willem Geubbels et Pietro Pellegri ont écopé respectivement de trois et deux matchs de suspension, alors que les Lyonnais Marcelo et Mattia De Sciglio ont pris un match. Présent devant les médias ce jeudi, l'entraîneur des Gones Rudi Garcia a profité de ce jugement pour pointer du doigt l'ASM.

"On nous a partiellement rendu justice, ça montre bien qu'on a été victimes de cette bousculade, on n'a pas du tout été acteurs, comme on le voit avec les sanctions globales. On sera affaiblis samedi (contre Lorient, ndlr) par les suspensions. Sur toutes les images, on voit bien que nos deux joueurs ne sont pas parties prenantes des événements...", a soufflé le coach de l'OL, en désignant clairement les Monégasques comme les responsables de cet incident.